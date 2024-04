Bauen, basteln, toben, spielen oder einfach nur die Seele baumeln lassen: Für die Osterferienbetreuung auf dem Gelände der Grundschule in Bad Salzig hatten sich die Organisatorinnen und Organisatoren für die Zeit vom 25. März bis 2. April 2024 wieder viele tolle Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder im Schulalter einfallen lassen. Am 28. März musste die Betreuung leider erstmals für einen Tag aussetzen, da trotz intensiver Bemühungen, kein Ersatz für die Leitung gefunden werden konnte.

In der Turnhalle war ein Parcours aufgebaut, auf dem sich die Kinder austoben konnten. Aber auch ruhigere Beschäftigungsmöglichkeiten waren gefragt: Es wurde Schach gespielt oder in entspannter Atmosphäre gebastelt und gewerkelt. Auch das Spielmobil des Sportbundes Rheinland war vor Ort.

Organisiert wurde die Osterferienaktion von der Stadt Boppard in Zusammenarbeit mit der Jugend-Begegnungs-Stätte (JBS) und mit finanzieller Unterstützung des Kreisjugendamtes Rhein-Hunsrück. Rund 40 schulpflichtige Kinder aus Boppard und den Ortsbezirken nahmen in diesem Jahr an dem Betreuungsangebot teil. Dem Leiter der Bopparder JBS, Hermann Schmitt, standen acht ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zur Seite, die mit einem abwechslungsreichen Angebot und umfassender Betreuung zum guten Gelingen beitrugen.

Boppards Erster Beigeordneter Helmut Schröder besuchte die Osterferienaktion und ließ sich von den Kindern die vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten zeigen. „Ich finde es toll, dass wir für Kinder, die in den Ferien nicht mit ihren Familien in den Urlaub fahren oder eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung suchen, ein städtisches Ferienprogramm anbieten, bei dem sie mit Gleichaltrigen spielen oder sich treffen können. Für viele Familien ist die Ferienbetreuung ein wichtiger Baustein zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich danke der JBS Boppard und den ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern für ihr Engagement und die wertvolle Arbeit, die sie leisten“, so der Erste Beigeordnete Helmut Schröder.

Bildunterzeilen:

Foto 1: Wer eine ruhigere Beschäftigungsmöglichkeit suchte, konnte unter anderem Schach spielen. Auf dem Foto: Boppards Erster Beigeordneter Helmut Schröder (stehend rechts), der die Kinderferienaktion in der Grundschule Bad Salzig besuchte, und der Leiter der Jugend-Begegnungs-Stätte Boppard, Hermann Schmitt (stehend links). Foto: Stadt Boppard/Thomas Emmes