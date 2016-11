Ordnungsamt versendet Wahlbenachrichtigungen für Jugendratswahl

Das Ordnungsamt der Stadt Koblenz – Abteilung Wahlen – versendet zwischen ab 17. November die Wahlbenachrichtigungen an alle wahlberechtigte Kinder- und Jugendlichen für die vom 08. – 13.12.2016 stattfindende Jugendratswahl.

Alle Koblenzer Kinder und Jugendlichen haben das Recht den Jugendrat als deren Interessenvertretung zu wählen, wenn sie zwischen dem 09.12.1998 und dem 08.12.2006 geboren und am ersten Tag der Wahl mindestens drei Monate in Koblenz gemeldet sind.

Die Wahlbenachrichtigungen dienen auch als Ausweis für die Stimmabgabe der Wahlberechtigten in den jeweiligen Wahllokalen.

Bei Fragen steht das Wahlamt des Ordnungsamtes zur Verfügung: Telefon: 0261/129-4674, E-Mail: wahlen@stadt.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 11.11.2016