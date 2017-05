Onleihe Rheinland-Pfalz: Digitale Medien rund um die Uhr

Die Onleihe Rheinland-Pfalz bietet Ihren Kundinnen und Kunden derzeit ein Angebot von 30.000 E-Books, Hörbüchern, E-Zeitschriften und anderen E-Medien, die rund um die Uhr bequem zu Hause ausgeliehen werden können.

In der Schulung werden die Inhalte der Onleihe vorgestellt und die technischen Voraussetzungen erklärt. Außerdem wird gezeigt, wie man E-Books auf den Reader überträgt. Wenn Sie bereits einen E-Book-Reader besitzen, können Sie diesen gerne zur Veranstaltung mitbringen. Anmeldung in der vhs erforderlich – kostenfrei!

In Zusammenarbeit mit dem Landesbibliothekszentrum

Termin: Mi. 03.05.2017 von 19:00 – 20:30 Uhr

Anmeldungen und weitere Informationen bitte unter www.vhs-koblenz,de oder unter (0261) 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 28.04.2017