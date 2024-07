Im rheinland-pfälzischen Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung wurde eine neue Ombudsstelle eingerichtet. Diese ist seit dem 1 Juli 2024 von Sven Lefkowitz für das Thema Pflege und Eingliederungshilfe besetzt, der sich bei Bürgermeisterin Ulrike Mohrs vorstellte und sich mit ihr über das Thema Konflikte in der Pflege austauschte.

Es steht außer Frage, dass ein unparteiischer und unabhängiger Vermittelnder zwischen den Parteien von Bedeutung ist. Denn im Bereich der Pflege und Eingliederungshilfe kommt es zu unterschiedlichen Auffassungen zwischen den Einrichtungen und den Bewohnerinnen und Bewohnern. In diesen Fällen können Betroffene sich an die Ombudsstelle wenden. Diese bietet ein niedrigschwelliges und unbürokratisches Beratungsangebot an. Wird die Ombudsperson von Bewohnerinnen oder Bewohnern oder deren Bevollmächtigten herangezogen, vermittelt diese und trägt dazu bei, die Kommunikation zwischen den Beteiligten zu verbessern. Ziel dabei ist es immer zu einer gemeinsamen Lösung zu gelangen mit der die Konfliktparteien zufrieden sind.

Ratsuchende können sich telefonisch oder per E-Mail bei Sven Lefkowitz melden, um ihr Anliegen zu besprechen. Anschließend wird gemeinsam entschieden, wie das weitere Vorgehen aussehen soll. Die Ombudsstelle ist per Telefon 06131 967-295 oder per E-Mail: ombudsstelle(at)lsjv.rlp.de erreichbar.

Bürgermeisterin Mohrs begrüßt das neue Angebot und sieht es mit Sven Lefkowitz ideal besetzt.

Auf dem Foto (Stadt Koblenz/T. Knaak): Martina Schüller, Leiterin Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales, Sven Lefkowitz, Ulrike Mohrs und Thomas Putz, stellv. Leiter des Amtes für Jugend, Familie, Senioren und Soziales.