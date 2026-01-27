Ein heftiger Geschlechterkampf von Dario Fo und Franca Rame

Lahnstein. Im Februar bringen Alexandra Kamp und Miguel Abrantes Ostrowski die Komödie „Offene Zweierbeziehung“ von Dario Fro und Franca Rame als Gastspiel der Landesbühne Rheinland-Pfalz auf Lahnsteins Bühne.

Eine vielschichtige Auseinandersetzung über das Verhältnis von Mann und Frau – und über die Entwicklungen, die lange Beziehungen im Laufe der Zeit durchleben.

Die Komödie handelt von einer langjährigen Ehe, in der die Rollen deutlich zugeordnet und festgefahren sind. Auf der Suche nach frischem Wind und neuen Impulsen führen unvereinbare Vorstellungen zunächst zu verharmlosten Konflikten. Diese bauen sich jedoch allmählich zu einem emotionalen Tsunami auf.

„Offene Zweierbeziehung“ mit Alexandra Kamp und Miguel Abrantes Ostrowski in den Hauptrollen ist ein bewegendes Stück, das sich mit zwischenmenschlichen Beziehungen, verschiedenen Interessen und Neuanfängen auseinandersetzt.

Gespielt wird im Zeitraum vom 06. bis 08. Februar 2026 im Theater Lahnstein. Tickets sind online unter www.theaterlahnstein.de sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional erhältlich, darunter auch in der Touristinformation Lahnstein am Salhofplatz.

Im Februar 2026 zeigt „Offene Zweierbeziehung“ einen Geschlechterkampf im Nassau-Sporkenburger Hof. (Foto: Landesbühne Rheinland-Pfalz)