Öffnungszeiten der Verwaltung während der tollen Tage – Neuwied

Über Karneval früher geschlossen

Mit Rücksicht auf die tollen Tage haben alle Dienststellen der Stadt von Schwerdonnerstag, 8., bis Karnevalsdienstag, 13. Februar, verkürzte Öffnungszeiten und schließen bereits um 12 Uhr. Sonderregelungen gelten für die Tourist-Information, das Jugendzentrum Big House und das Stadtarchiv, die Rosenmontag geschlossen bleiben, das Stadtarchiv zusätzlich auch an Karnevalsdienstag. Die städtischen Kindergärten machen Karnevalsferien wie folgt:

• vom 8. bis 12. Februar die Kitas in Engers und Oberbieber;

• am 12. Februar die Kitas in der Rheinstraße, in Irlich und Rodenbach;

• am 12. und 13. Februar die Kitas im Rheintalweg, im Raiffeisenring, in Heddesdorf, in Heimbach-Weis und in Rommersdorf.

Ab Mittwoch, 14. Februar, stehen alle Serviceleistungen der Stadtverwaltung wie gewohnt wieder zur Verfügung.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 01.02.2018