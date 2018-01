Öffnungszeiten der Schwimmbäder an Karneval

Das Beatusbad wird wie folgt geöffnet:

– Schwerdonnerstag, 08.02.2018 von 7.00 – 15.00 Uhr,

– Freitag, 09.02.2018 von 7.00 – 21.00 Uhr

– Samstag, 10.02.2018 von 9.00 – 16.00 Uhr

– Karnevalsonntag, 11.02.2018 von 9.00 – 16.00 Uhr.

Den Badegästen steht am Karnevalsonntag das ganze Bad und an den anderen Tagen jeweils 2 Bahnen im 25-m-Becken zur Verfügung. Am Rosenmontag, 12.02.2018 bleibt das Beatusbad ganztätig für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen.

Das Hallenbad Karthause bleibt an Schwerdonnerstag, 08.02.2018 geschlossen, ist aber am Freitag, 09.02.2018 von 17.00 bis 21.00 Uhr für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet.

Aktuelle Öffnungszeiten der Schwimmbäder finden Sie auch auf der Homepage unter www.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 30.01.2018