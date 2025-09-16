Am kommenden Sonntag findet die Oberbürgermeisterwahl in Koblenz statt. Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr und sind bis 18 Uhr geöffnet. Ab 18 Uhr beginnen die öffentlichen Auszählungen.

Das Wahlergebnis kann ab Sonntagabend online unter koblenz.de und unter wahlen.koblenz.de abgerufen werden.

Wer die Präsentation des Wahlergebnisses gerne in Gemeinschaft verfolgen möchte, kann dies im Historischen Rathaussaal, der über den Eingang am Jesuitenplatz erreichbar ist. Hier wird am Sonntag ab 18 Uhr eine fortlaufende Präsentation des Wahlergebnisses erfolgen.