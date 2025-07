Mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Austausch treten, Anliegen direkt vor Ort erfahren und die Stadt noch besser kennenlernen – mit diesem Ziel wurde das Format OB-vor-Ort 2022 von Oberbürgermeister David Langner ins Leben gerufen.

Mit dem Besuch des Stadtteil Pfaffendorfs am 1. Juli hat Oberbürgermeister David Langner nun alle 23 Stadtteile besucht.

Im Rahmen dieser Tour führte Langner in rund 80 Terminen Gespräche mit lokalen Akteurinnen und Akteuren und Institutionen, die einen besonderen Beitrag für ihren Stadtteil leisten.

Der persönliche Austausch ist dabei für Oberbürgermeister David Langner unverzichtbar: „Die OB-vor-Ort-Termine sind für mich eine echte Herzensangelegenheit. Sie geben mir die Möglichkeit, aus erster Hand von den Koblenzerinnen und Koblenzern zu erfahren, was sie in ihrem Stadtteil bewegt. Gerade in Zeiten zunehmender Politikverdrossenheit ist es wichtig, in den direkten Dialog zu treten und zu zeigen, dass wir als Stadtverwaltung die Wünsche und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen und stets versuchen eine Lösung zu finden.“

In den Bürgersprechstunden, die jeden Besuch des Oberbürgermeisters komplettierten, wurden rund 500 Fragen und Anregungen gesammelt und beantwortet.

Auch wenn nun alle Stadtteile besucht wurden, ist die Reihe nicht abgeschlossen – im Herbst geht es in die nächste Runde von OB-vor-Ort.

Foto: Stadt Koblenz/ Theresa Lambrich

Bildunterschrift: In einem der ersten Termine von OB-vor-Ort im Jahr 2022 besuchte Oberbürgermeister David Langner den Stadtteil Rauental .