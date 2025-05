Zu besonderen Anlässen kommt nur das Beste auf den Tisch, da verwöhnt man die Gäste nur mit dem Allerfeinsten! Die Feste werden nun mal gefeiert, wie sie fallen – und dann aber bitte auch so richtig! Insofern dürfte 2025 für TOM GAEBEL eine einzige Party werden, denn gleich zwei Jubiläen gilt es zu zelebrieren:

TOM GAEBEL & HIS ORCHESTRA feiern ihr 20-jähriges Bestehen und er selbst freut sich über seinen 50. Geburtstag – zwei gute Gründe, die Lackschuhe zu polieren, auf die Bühne zu springen und gemeinsam mit den Fans anzustoßen: Auf sich und das Leben, auf die Musik und auf eine aufregende Karriere.

Als Geburtshelfer gilt Stefan Raab, der mit dem damals noch völlig unbekannten jungen Mann in Smoking und Fliege in seiner Silvesterausgabe von TV TOTAL das Jahr 2005 einläutete. Dann ging alles ganz schnell und bereits im Herbst stellte Tom sich dem großen Publikum mit dem treffend betitelten Debüt „Introducing: Myself“ vor. Damit füllte er aus dem Stand heraus eine Nische, die nur darauf gewartet hatte, von ihm besetzt zu werden.

Irgendwo zwischen Frank Sinatra und Michael Bublé, zwischen New York und Las Vegas sah man in ihm gleich die deutsche Antwort auf das klassische amerikanische Entertainment.

Es folgten 20 aufregende und erfolgreiche Jahre mit Albumproduktionen, Konzerttourneen und TV-Shows, mit umjubelten Auftritten vor ausverkauften Häusern im In- und Ausland. Mittlerweile hat der musikalische Zuckerbäcker gar sein eigenes Swinging Christmas-Kochbuch geschrieben – passend zu seinen jährlichen Weihnachts-Tourneen, die bei ihm den kompletten Dezember ausfüllen.

Eine Menge Trubel und eine intensive Zeit, die man „Mr. Good Life“ aber bis heute nicht ansieht – im Gegenteil: Ausgestattet mit einem ewig jungenhaften Charme singt und swingt sich TOM GAEBEL nach 20 Jahren enthusiastischer über die Bühnen als je zuvor. Und genau von dort aus soll dann auch angestoßen werden: Zum doppelten Geburtstag gehen TOM GAEBEL & HIS ORCHESTRA auf die größte Tournee ihrer Bandgeschichte und werden von März bis Juni 2025 auf 25 Konzerten gemeinsam mit dem Publikum feiern. Ein erstes Geschenk macht sich Tom Gaebel bereits vor Tourstart und holt sich als starken Veranstaltungspartner die Seven.One Starwatch dazu.

NUR DAS BESTE heißt die von SAT.1 präsentierte Jubiläumssause und entsprechend will Swingkoch Gaebel mit seinen Orchestra-Oberkellnern auch nur die größten Delikatessen aus 20 Jahren Bandgeschichte servieren. Und was gab es da nicht alles: Allein elf Alben mit den entsprechenden Tourneen, unzählige Sinatra-Konzerte, die Film-Hits von James Bond & Co., und immer wieder Spektakuläres und Aufregendes in bester Las-Vegas-Manier.

Für Tom eine wahrhaftige Qual der Wahl: „Wir haben so unfassbar viele tolle Songs aus den ganzen Jahren, die wir natürlich am liebsten alle spielen wollen, so viele Ideen – und nur einen Abend Zeit pro Stadt. Wir bräuchten aber eine ganze Woche!“ lacht der Mann, den seine Fans liebevoll „Dr. Swing“ nennen.

Und es kommt noch schlimmer oder eigentlich besser, denn passend zum Geburtstag gibt es auch ein brandneues Album, das zwölfte mittlerweile, und das will TOM GAEBEL natürlich präsentieren.

Keine ganz leichte Aufgabe also für den Doppel-Jubilar, bei dieser Menge an Musik eine Auswahl zu treffen, aber TOM GAEBEL hält sich einfach strikt an Omas Rat und serviert eben NUR DAS BESTE!

Und seien wir mal ganz ehrlich: Ein Abend lang NUR DAS BESTE – wer würde da nicht mitfeiern wollen?

Die Termine:

26.03.25 Herne, Kulturzentrum

27.03.25 Hagen Stadthalle

28.03.25 Bergheim, Medio.Rhein.Erft

29.03.25 Limburg, Stadthalle

30.03.25 Neunkirchen, Gebläsehalle

08.05.25 Erlangen, Heinrich-Lades-Halle

09.05.25 Rosenheim, KU’KO

10.05.25 Friedrichshafen, Graf-Zepplin-Haus

11.05.25 Ingolstadt, Stadttheater

14.05.25 Borken, Vennehof

15.05.25 Emden, Festspielhaus am Wall

16.05.25 Bielefeld, Stadthalle

17.05.25 Wittenberge, Kultur- und Festspielhaus

18.05.25 Berlin, Ernst-Reuther-Saal

19.05.25 Potsdam, Nikolaisaal

20.05.25 Halle a. d. Saale, Steintor-Varieté

22.05.25 Landau, Jugendstil-Halle

23.05.25 Memmingen, Stadthalle

25.05.25 AT- Salzburg, Szene

26.05.25 AT-Wels, Stadttheater

11.06.25 Rheine, Stadthalle

12.06.25 Siegen, Leonard Gläser Saal

13.06.25 Lahnstein, Stadthalle

14.06.25 Düsseldorf, Savoy

15.06.25 Düsseldorf, Savoy

Alle Infos & Ticket-Links für die große Jubiläumstour findet man unter www.tomgaebel.live