Clemens Haspel, Schulleiter Grundschule Schenkendorf, konnte freudig eine Spende der Tafel Koblenz mit praktischen Tragebeuteln für seine frisch eingeschulten Erstklässler in Empfang nehmen, die prall gefüllt viele nützliche und brauchbare Utensilien wie u.a. Brotboxen, Trinkflaschen, Mäppchen, Schreibwaren usw. für die Schulanfänger enthalten.

Im Namen der Schulgemeinschaft bedankte sich Clemens Haspel bei dem Vorsitzenden der Koblenzer Tafel e.V. ganz herzlich.

Foto: Volker Breitbach

Von links nach rechts: Clemens Haspel, Schulleiter GS Schenkendorf, Margit Theis-Scholz und Peter Bäsch, Koblenzer Tafel

Die abgebildeten Personen sind mit der Veröffentlichung einverstanden.