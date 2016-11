Nikolausgeschichte in der StadtBibliothek

Das Bibliotheksteam und Henriette Vogt heißen am Donnerstag, 1. Dezember 2016, wieder alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zur wöchentlichen Vorlesestunde im Forum Confluentes willkommen.

Auf dem Programm steht die spannende Bilderbuchgeschichte vom kleinen Sebastian, der nur einen sehnlichen Wunsch hat – einmal möchte er als Nikolaus Geschenke verteilen!

Der echte Nikolaus findet die Idee gut und schenkt ihm einen Nikolaus-Anzug. Und nachdem Sebastian ein Jahr geübt hat, naht der große Tag …

Was Sebastian am Nikolaustag dann erlebt, erfährt man ab 16.00 Uhr.

Im Anschluss ans Vorlesen werden lustige Papier-Nikoläuse gebastelt.

Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Stunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Um Voranmeldung unter Tel. 0261 /129 2624 wird gebeten. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 24.11.2016