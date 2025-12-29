Auftakt im neuen Jahr am 9. Januar

In den letzten Wochen war der Luisenplatz der beste Ort in Neuwied, um so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen. Um dem beliebten Knuspermarkt genug Raum zu bieten, ist der Neuwieder Wochenmarkt für einige Wochen in die Engerser Straße umgezogen. Im kommenden Jahr kehrt er an seinen angestammten Ort auf dem Luisenplatz zurück und bietet nach einer kurzen Verschnaufpause ab dem 9. Januar wieder jeden Freitag zwischen 7 und 13 Uhr frische Produkte aus der Region zu moderaten Preisen an. Der Obst- und Gemüse-Stand von Wolfgang Dresen und der Hähnchenstand sind ab der dritten Januarwoche wieder auf dem Wochenmarkt vertreten – der Blumenhändler kommt zum Ende des Monats dazu.