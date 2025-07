3×3 Contest in verschiedenen Altersklassen am 30. August

Eigentlich war es als einmalige Aktion zur Eröffnung des neuen Streetballplatzes geplant: Im vergangenen Jahr richtete das Neuwieder Kinder- und Jugendbüro (KiJub) in Kooperation mit der SG Basket Andernach/Neuwied ein Streetballturnier auf dem Outdoor-Court am Icehouse aus. Wegen des großen Zuspruchs und der überwältigenden Resonanz haben sich die Veranstalter nun dazu entschlossen, daraus eine neue Tradition zu begründen. Das 3×3 Streetballturnier soll zu einer dauerhaften Institution werden und einmal jährlich junge und basketballbegeisterte Deichstädterinnen und Deichstädter zum sportlichen Kräftemessen auf den Court locken. Wem es jetzt schon im Wurfarm kribbelt, der muss sich gar nicht mehr lange gedulden, denn die zweite Auflage des Turniers wird am Samstag, 30. August, ausgetragen. Veranstaltungsort ist dabei wieder der auf Initiative des Neuwieder Jugendbeirats entstandene Streetballplatz an der Eishalle, Andernacherstraße 111.

Wie schon im vergangenen Jahr wird im für Streetball üblichen Modus 3×3 gespielt – also mit drei Spielern die pro Team aktiv auf dem Platz stehen und auf nur einen Korb spielen. Dabei messen sich die Teams in drei Altersklassen: U16, U18 und 18+. Die Gewinnerteams können neben Trophäen auch Basketbälle und weitere coole Preise abräumen. Anmeldungen sind noch bis zum 10. August möglich – dafür reicht es, einfach eine E-Mail mit Angabe der Namen der maximal vier Teammitglieder (inklusive Geburtsjahr und in welcher Altersklasse angetreten werden soll) sowie der Handynummer von einem Teammitglied als Ansprechpartner für das Orga-Team an nr.streetball@gmail.com zu senden. Pro Team wird eine Meldegebühr von 10 Euro fällig. Für ausreichende Verpflegung vor Ort ist durch den Foodtrailer Neuwied gesorgt.

Bildunterschrift:

Wie bereits im vergangenen Jahr wird der Streetballplatz an der Eishalle am 30. August wieder zum Schauplatz eines 3×3 Streetballturniers.

Foto: Felix Banaski