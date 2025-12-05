Rund 200.000 Brände ereignen sich jährlich in deutschen Haushalten – oft mit schweren oder gar tödlichen Folgen. Etwa zwei Drittel der Brandopfer sind über 60 Jahre alt. Vor diesem Hintergrund organisierte der Seniorenbeirat der Stadt Neuwied gemeinsam mit der W. Schmitt Brandschutzservice GmbH eine Löschunterweisung für die Mitglieder des Gremiums.

In den Räumlichkeiten der Firma Schmitt informierte Christian Dilling, zuständig für den betrieblichen Brandschutz, über potenzielle Gefährdungen im Haushalt, wirksame vorbeugende Maßnahmen sowie das richtige Verhalten im Brandfall und – mit praktischer Übung – die sachgerechte Handhabung von Feuerlöschern. Nützliche Hinweise erhielten die Teilnehmenden auch zu den Unterschieden zwischen Baumarkt- und Fachhandels-Feuerlöschern sowie zur korrekten Aufbewahrung und Nutzung einer Löschdecke im Haushalt.

Besonders erkenntnisreich: Das Thema Funktionsfähigkeit von Rauchwarnmeldern. Vielen Teilnehmenden war nicht bekannt, dass diese grundsätzlich nach spätestens zehn Jahren ausgetauscht werden müssen. „Allein diese Information hat die Veranstaltung schon lohnenswert gemacht. Eine wirklich spannende Schulung“, waren sich die Beteiligten einig. Sandra Mette, Seniorenbeauftragte der Stadt Neuwied, und Hans-Joachim Heckmann, stellvertretender Vorsitzender des Seniorenbeirats, bedankten sich bei Christian Dilling für die anschauliche und informative Unterweisung.