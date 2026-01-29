Stadtverwaltung optimiert Zusammenarbeit mit Ortsbeiräten

Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit hatte Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig angekündigt, den einzelnen Stadtteilen mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Nun stellt die Stadt die Zusammenarbeit mit ihren Ortsbeiräten neu auf. Ziel ist es, die Anliegen der Ortsteile noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken und den Austausch zwischen Stadtverwaltung und Ortsvorstehern direkter und wirksamer zu gestalten. Grundlage dafür ist ein Projekt im Auftrag des Stadtvorstandes, das im Rahmen eines Masterplans schrittweise umgesetzt wird. Zum Auftaktgespräch trafen sich OB Einig und die Ortsvorsteher der Neuwieder Stadtteile im Rathaus.

Mit dem Projekt setzt die Stadt Neuwied bewusst auf Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ziel ist es, die Ortsteile stärker einzubinden, Entscheidungswege transparenter zu machen und gemeinsam an einer positiven Entwicklung im Sinne der gesamten Stadt zu arbeiten. „Unsere Stadtteile sind identitätsstiftende Elemente unserer Gesamtstadt. Gute Ideen, Hinweise und auch Kritik entstehen oft direkt vor Ort – diese Perspektiven wollen wir noch besser einbinden. Damit schärfen wir den Blick für die einzelnen Anliegen und packen effizienter an“, hält Einig als Ziel des verbesserten Austauschs fest. Gemeinsam mit den Fachämtern, die am häufigsten mit den Ortsbeiräten zusammenarbeiten, werden bestehende Abläufe überprüft, um den gemeinsamen Plan zu entwickeln. Dabei geht es auch um Bürokratieabbau und die Frage, wie Prozesse effizienter und für alle Beteiligten zufriedenstellender gestaltet werden. Erste Anpassungen innerhalb der Verwaltung wurden bereits seit Sommer 2025 umgesetzt.

Kerninstrument der neuen Zusammenarbeit ist der Masterplan, der konkrete Maßnahmen festlegt. Dazu gehören unter anderem regelmäßige Halbjahresgespräche zwischen Oberbürgermeister und Ortsvorstehern, die ab sofort fest etabliert sind. Sie bieten Raum für einen offenen Austausch über aktuelle Herausforderungen und Projekte in den Stadtteilen. Den Auftakt bildete das erste gemeinsame Halbjahresgespräch zum Jahresende 2025. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Wiedereinführung der Ortsbezirksbegehungen, die auf Initiative des Oberbürgermeisters ab diesem Jahr wieder durchgeführt werden. Dabei geht es darum, Themen direkt vor Ort zu besprechen, Zusammenhänge besser zu verstehen – und so gemeinsam konkrete Lösungen zu entwickeln.

Zum Bild: Zum Auftaktgespräch trafen sich die Ortsvorsteher der Neuwieder Stadtteile mit Oberbürgermeister Jan Einig und im Raiffeisenzimmer.

(Foto: Kathrin Witthuhn)