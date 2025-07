Geführte Wanderung am 3. August

Wanderfreunde dürfen sich mit der Stadt Neuwied über eine besondere Auszeichnung freuen: Der Fürstenweg ist erneut vom Deutschen Wanderinstitut als Premiumwanderweg zertifiziert worden. Die begehrte Urkunde bestätigt, dass der rund 10,8 Kilometer lange Rundwanderweg auch weiterhin die hohen Qualitätsanforderungen an Wandererlebnis, Wegeführung und Ausstattung erfüllt. Für weitere drei Jahre darf die Strecke nun offiziell das Siegel „Premiumweg“ tragen. Naturbegeisterte haben am Sonntag, 3. August, die Chance, an einer geführten Tour auf der ausgezeichneten Route teilzunehmen.

Der Fürstenweg zählt als Rundtour zum Rheinsteig, der dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Die Route mit Schwierigkeitsgrad mittel ist – der Name verrät es – eng mit dem Fürstenhaus zu Wied verbunden. Startpunkt bildet Schloss Monrepos, ehemalige fürstliche Sommerresidenz, heute Sitz des gleichnamigen Forschungszentrums für Archäologie und Museums für menschliche Verhaltensevolution. Der Weg verläuft zunächst durch ein Bachtal und weiter nördlich des Stadtteils Segendorf. Imposante Ausblicke reichen über das Neuwieder Becken bis in die Eifel. Gemeinsam mit dem Rheinsteig führt der Premiumweg hinab ins Wiedtal mit der imposanten Burgruine Altwied. Über felsige Hangwege verläuft die Strecke bis zur Laubachsmühle. Nach dem Überqueren einer Holzbrücke taucht sie in die alten Wälder des Wiedtals ein. Nach einem langen Aufstieg führt der Waldweg, vorbei an uralten Baumriesen, zurück zum Ausgangspunkt.

„Diese Auszeichnung ist ein echtes Qualitätsmerkmal und zeigt: Der Fürstenweg überzeugt nicht nur landschaftlich, sondern auch in Pflege und Qualität“, so Lena Höver vom Amt für Stadtmarketing. Ein besonderer Dank gilt dabei Wegepate Bernhard Bäumer, den Revierförstern, den Servicebetrieben Neuwied, dem Stadtbauamt und allen ehrenamtlichen Beteiligten. Bäumer kontrolliert den Weg regelmäßig, bessert Markierungen aus und meldet Schäden – eine wichtige Basis für die Auszeichnung. Auch Armin Bärz vom Stadtbauamt hat über Jahre Arbeit in den guten Zustand des Ausflugsziels investiert. „Nun, da Herr Bärz uns in den wohlverdienten Ruhestand verlässt, ist es besonders schön, dass die Früchte seiner Arbeit noch einmal als Premium ausgezeichnet wurden“, freut sich Höver.

Geführte Tour am 3. August

Wer den zertifizierten Wanderweg gemeinsam mit anderen erleben möchte, hat dazu am Samstag, 3. August, bei einer geführten Wanderung – Dauer etwa 4 Stunden – Gelegenheit dazu. Die Teilnahme kostet 10 Euro, für Kinder (6 bis 14 Jahre) 5 Euro. Maximal 25 Personen können teilnehmen. Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vorab erforderlich – telefonisch unter 02631 802 5555 oder per E-Mail an tourist-information@neuwied.de.

Zum Bild: Lena Höver vom Amt für Stadtmarketing und Armin Bärz vom Stadtbauamt freuen sich gemeinsam über die Urkunde zur Zertifizierung des Neuwieder Fürstenwegs.

(Foto: Melanie Lange)