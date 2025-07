Der Bürgerbus der Stadt Neuwied legt eine kurze Pause ein: Von Montag, 4. August, bis einschließlich Freitag, 8. August, steht das Fahrzeug wegen einer planmäßigen Inspektion nicht zur Verfügung. Die Wartung ist notwendig, damit das ehrenamtlich organisierte Angebot für mehr Mobilität im Stadtgebiet auch weiterhin zuverlässig und sicher unterwegs sein kann.

Ab Montag, 11. August, ist der Bürgerbus wieder wie gewohnt im Einsatz: Er verkehrt nach vorheriger Buchung einer Fahrt dienstags und donnerstags jeweils von 8.30 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr. Das Angebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger im gesamten Stadtgebiet, die anders nicht mobil sind – der Bürgerbus fährt also von und in alle Stadtteile Neuwieds.

Wichtig: Eine telefonische Reservierung ist erforderlich und muss spätestens am Vortag der gewünschten Fahrt erfolgen. Das Bürgerbus-Team ist dafür montags und mittwochs von 9 bis 11 Uhr unter der Telefonnummer 02631 802 7900 erreichbar. Die Stadt Neuwied bittet um Verständnis für die kurze Pause.