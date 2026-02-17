Stadt startet Vorbereitung auf Landtagswahl am 22. März – Appell: „Nutzen Sie den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung“

An Aschermittwoch, 18. Februar, öffnet im Amalie-Raiffeisen-Saal der VHS (Heddesdorfer Straße 33) das städtische Briefwahlbüro für die Landtagswahl am 22. März. Die dazugehörigen Wahlbenachrichtigungen werden ab Ende der achten Kalenderwoche, also direkt nach Karneval, verschickt.

Mit der Benachrichtigung wird auch das Antragsformular auf Briefwahl verschickt. Über den aufgedruckten, personalisierten QR-Code lassen sich die Unterlagen schnell und unkompliziert online anfordern. Die Organisatoren Fred Gross und Thomas Kurz empfehlen diesen Weg ausdrücklich: „Wer den QR-Code nutzt, hat es am einfachsten. Die persönlichen Daten sind bereits vorausgefüllt, Fehler werden vermieden und die Unterlagen können schnell verschickt werden“, appelliert die Beiden.

Wer möchte, kann aber auch mit seinem Personalausweis die Unterlagen im Briefwahlbüro abholen und mit nach Hause nehmen oder direkt vor Ort seine Stimme abgeben. Auch eine Beantragung zum Versand der Briefwahlunterlagen per E-Mail oder auf dem postalischen Weg ist möglich.

Wichtig für alle Briefwähler: Bitte behalten Sie die Postlaufzeiten im Blick. Jeder Bürger ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Unterlagen bis spätestens 18 Uhr am Wahltag bei der Stadtverwaltung eingetroffen sind. Notfalls können dafür auch entsprechend gekennzeichnete Briefkästen an den Verwaltungsstandorten genutzt werden.

In der Neuwieder Stadtverwaltung kümmern sich insgesamt zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Organisation und Durchführung der Landtagswahl, neun davon direkt im Briefwahlbüro. Zuletzt befanden sie sich noch in einer intensiven Schulungs- und Testphase. Dabei hat alles reibungslos funktioniert, sodass die Verantwortlichen gut vorbereitet in die heiße Phase starten können.

Oberbürgermeister Jan Einig hat das Team im Briefwahlbüro besucht und sich persönlich für den Einsatz bedankt. „Wahlen sind das Herzstück unserer Demokratie. Dass sich so viele Mitarbeiter mit großem Engagement um eine reibungslose Durchführung kümmern, verdient Anerkennung und Dank“, betont er. „Ich freue mich, dass wir mit einem erfahrenen Team gut vorbereitet in diese Wahl gehen.“

Das Briefwahlbüro ist barrierefrei erreichbar und zu folgenden Zeiten geöffnet:

Montag und Dienstag: 7.30 bis 17 Uhr

Mittwoch: 7.30 bis 12 Uhr

Donnerstag: 7.30 bis 18 Uhr

Freitag: 7.30 bis 12 Uhr

Am Freitag vor der Wahl (20. März): 7.30 bis 15 Uhr

Fragen rund um die Briefwahl beantwortet das Team des Briefwahlbüros telefonisch unter 02631/802-775.