Kita-Eltern zur Vollversammlung am 24. November eingeladen

In der Kita treffen viele verschiedene Interessengruppen mit unterschiedlichen Perspektiven und Vorstellungen aufeinander. Die Interessen der Neuwieder Kita-Eltern gegenüber dem Träger, der Kindertagesstätte und dem Stadtjugendamt stark zu machen, ist Aufgabe des Stadtelternausschusses. Am Montag, 24. November, wird der Vorstand des Mitwirkungsgremiums im Rahmen einer Vollversammlung neu besetzt. Hierzu lädt das städtische Jugendamt alle Delegierten der Kita-Elternausschüsse sowie alle interessierten Eltern ab 18 Uhr in das Jugendzentrum Big House, Museumstraße 4a, ein.

Stimmberechtigt sind die Delegierten der jeweiligen Kita-Elternausschüsse, die sowohl wählen als auch kandidieren dürfen. Darüber hinaus steht es auch allen interessierten Eltern frei, sich für einen Vorstandsposten im Stadtelternausschuss zur Wahl zu stellen. Zentraler Bestandteil der Sitzung ist neben der Wahl auch der Bericht des scheidenden Stadtelternausschusses über die geleistete Arbeit und die Erfahrungen der zurückliegenden Amtszeit. Darüber hinaus bietet der Abend reichlich Gelegenheit, mehr über die Entwicklung der Kindertagesbetreuung in Neuwied zu erfahren und mit unterschiedlichen Akteuren in den persönlichen Austausch zu treten.

Zur besseren Planbarkeit der Veranstaltung bittet das Stadtjugendamt bei Teilnahmewunsch um eine Anmeldung. Diese kann bis zum 19. November per E-Mail an stugcu@stadt-neuwied.de erfolgen. Wer sich nach Ablauf der Frist kurzfristig für eine Teilnahme entscheidet, ist auch herzlich willkommen.