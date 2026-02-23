Offizielles Neuwied-Stickeralbum ab dem 23. Februar erhältlich

Egal, ob Pegelturm, Schloss Engers oder Zoo: In Neuwied gibt es viel Schönes, Außergewöhnliches und Sehenswertes zu entdecken. Für alle Menschen, die ein Herz für die Deichstadt und eine ausgeprägte Sammelleidenschaft haben, hat das Team des Neuwieder Stadtmarketings jetzt das erste offizielle Neuwied-Stickeralbum aufgelegt. Ab Montag, 23. Februar, sind die Alben unter anderem in der Tourist-Information erhältlich – die Sticker gibt es bei 19 teilnehmenden Händlern in der Neuwieder Innenstadt.

Mehr als bunte Sammelbildchen

Das Stickeralbum bietet auf fast 60 Seiten einen kompakten Überblick über die Geschichte, die verschiedenen Stadtteile, interessante Zahlen, Daten und Fakten sowie über Kultureinrichtungen, Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele, Freizeitangebote und wiederkehrende Events in der Deichstadt. Zudem zeigt es auf, welche Förderprojekte in den vergangenen Jahren die Innenstadt belebt und zukunftsfähig gestaltet haben. „Neben schönen Stadtansichten auf den 100 verschiedenen, exklusiven Stickermotiven beinhaltet das Album auch viele spannende Informationen über Neuwied. Reinschauen lohnt sich also allemal“, ist Projektleiterin Melina Manns aus dem Team des Stadtmarketings überzeugt.

Stickeraktion startet am 23. Februar

Wer kaum noch abwarten kann, sein Neuwied-Album mit Stickern zu füllen, muss sich nicht mehr lange gedulden. Ab dem 23. Februar erhalten Kundinnen und Kunden zu ihrem Einkauf in einem der teilnehmenden Geschäfte je nach Einkaufswert eine oder mehrere Packungen mit jeweils vier Stickern. „Das Neuwied-Stickeralbum macht deutlich, wie schön und facettenreich unsere Stadt ist“, stellt Oberbürgermeister Jan Einig fest. „Natürlich hoffe ich darauf, dass möglichst viele Deichstädter und Gäste vom Sammelfieber erfasst werden“, so Einig schmunzelnd. Welche Innenstadthändler sich an der Aktion beteiligen, kann im Stickeralbum oder online unter www.neuwied.de/stickeralbum in Erfahrung gebracht werden. Zudem weisen Aufkleber auf den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte darauf hin, dass die Neuwied-Sticker bei ihnen erhältlich sind. Bis Mitte Juni kann in der Neuwieder Innenstadt auf Stickerjagd gegangen werden. Händler, die sich kurzentschlossen noch an der Aktion beteiligen wollen, können sich per E-Mail an mmanns@neuwied.de oder telefonisch unter 02631/802 164 an Melina Manns wenden.

Damit alle, die ihr persönliches Stickeralbum gerne vervollständigen wollen, auch die Möglichkeit dazu haben, hat das Neuwieder Amt für Stadtmarketing vorgesorgt und ganze 5.000 Alben und 125.000 Stickerpackungen produzieren lassen. Für den nicht unwahrscheinlichen Fall, dass so manchem am Ende doch noch einzelne Stickermotive fehlen, hat sich das Team auch schon etwas einfallen lassen. Und: „Wer sein Album komplett voll bekommt, darf sich womöglich auf eine kleine Überraschung freuen“, deutet Manns an.

Das offizielle Neuwied-Stickeralbum wird durch das Förderprogramm „Innenstadt-Impulse“ des rheinland-pfälzischen Ministeriums des Innern und für Sport unterstützt.

Bildunterschrift:

Oberbürgermeister Jan Einig und Projektleiterin Melina Manns vom Amt für Stadtmarketing laden alle Deichstädter und Gäste dazu ein, das offizielle Neuwied-Stickeralbum zu entdecken und wünschen viel Spaß beim Sammeln, Tauschen und Kleben.

Foto: Felix Banaski