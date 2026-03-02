Zwei Vorstellungen im Schlosstheater am 20. März

Theater ist viel mehr als einfach nur Unterhaltung. Es erweckt fiktive oder realistische Welten auf der Bühne zum Leben und ist dazu in der Lage, das Publikum komplett in seinen Bann zu ziehen. Wenn am Freitag, 20. März, der Welttag des Kinder- und Jugendtheaters gefeiert wird, lockt die Landesbühne Rheinland-Pfalz mit zwei Vorstellungen ins Schlosstheater Neuwied.

Für Kinder ab 4 Jahren zeigt die Landesbühne im großen Saal das grandiose Drachendrama „Furzipups der Knatterdrache“ nach den gleichnamigen Kinderbüchern von Kai Lüftner und Wiebke Rauers, erschienen im Münsteraner Coppenrath Verlag. Jugendliche ab 14 Jahren dürfen sich im Jungen Schlosstheater (JUSCH) auf die Aufführung von „Faust 1+2+3“ freuen – einer von Felix Krakau nach und mit der Vorlage von Johann Wolfgang von Goethe inszenierten Adaption des berühmten Originals, erschienen im Hamburger Rowohlt Theater Verlag. Die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet ein furioser Trip durch die Untiefen der Gefühle und des Verstands der Autoren Goethe und Krakau. Beide Vorstellungen laufen parallel und beginnen jeweils um 9.30 Uhr – der Eintritt kostet sechs Euro.

Der Welttag des Kinder- und Jugendtheaters wird erneut als Gemeinschaftsprojekt des Schlosstheaters Neuwied und des städtischen Kinder- und Jugendbüros (KiJub) umgesetzt. Ziel der Kooperation ist es, jungen Menschen den Zugang zu hochwertigem Theater zu ermöglichen und so die kulturelle Bildung in der Deichstadt zu fördern. Reservierungen für beide Vorstellungen sind ausschließlich über das KiJub möglich und können bei Hannah Lehmann telefonisch unter 02631/802 174 oder per E-Mail an hlehmann@neuwied.de vorgenommen werden.