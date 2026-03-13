Beteiligungsprozess für neue Stadtentwicklungsstrategie beginnt – Auftaktveranstaltung am 26. März – Auch Onlineteilnahme möglich

Wie soll sich Neuwied in den kommenden Jahren weiterentwickeln? Welche Themen sind den Bürgern besonders wichtig? Und wie können Stadt und Stadtteile zukunftsfähig gestaltet werden? Mit einer neuen Stadtentwicklungsstrategie möchte die Stadt Neuwied Antworten auf diese Fragen erarbeiten – gemeinsam mit ihren Bürgerinnen und Bürgern.

Den offiziellen Startschuss bildet ein öffentliches Auftaktforum unter dem Motto „NeuWie? Deine Stadt von morgen denken“. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 26. März, in der Aula der David-Roentgen-Schule (Langendorfer Straße) statt. Von 17.30 bis 20 Uhr informiert die Verwaltung zunächst über Ziele, Ablauf und Themen der neuen Stadtentwicklungsstrategie. Anschließend haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich in moderierten Austauschformaten aktiv einzubringen, Ideen zu formulieren und Hinweise für die weitere Strategiearbeit zu geben.

Parallel zum Auftaktforum beginnt eine Online-Beteiligung. Sie ermöglicht es allen Interessierten, ihre Anregungen unabhängig von Zeit und Ort einzubringen. Die Online-Plattform sowie weitere Informationen zum Prozess, zu Terminen und Hintergründen sind unter www.neuwied.de/stadtentwicklungsstrategie zu finden. Unter allen Teilnehmern der Online-Beteiligung wird außerdem ein Gewinnspiel durchgeführt.

Die bisherige Stadtentwicklungsstrategie wurde 2018 beschlossen und bildet weiterhin eine wichtige Grundlage für die Entwicklung Neuwieds. Gleichzeitig haben sich in den vergangenen Jahren zentrale Rahmenbedingungen verändert, etwa in den Bereichen Klimaschutz, Mobilität und Wohnen. Mit der neuen Strategie will die Stadt deshalb eine aktualisierte und gemeinsam getragene Zukunftsvision erarbeiten. Ziel ist es, strategische Ziele klar zu formulieren, wichtige Themen stärker miteinander zu verknüpfen und einen langfristigen Orientierungsrahmen für Politik und Verwaltung zu schaffen.

Der Beteiligungsprozess ist bewusst breit angelegt. Neben dem Auftaktforum und der Online-Beteiligung sind unter anderem 14 Stadtteilwerkstätten geplant. Zudem sollen spezielle Formate für Kinder und Jugendliche deren Perspektiven in die Strategie einbringen. Die Stadt setzt dabei bewusst auf eine frühzeitige und kontinuierliche Beteiligung. Denn die Entwicklung Neuwieds soll nicht allein am Schreibtisch entstehen, sondern gemeinsam mit den Menschen, die hier leben und ihre Stadtteile am besten kennen.

Ansprechpartnerin bei der Stadt Neuwied ist Alessa Strubel, Telefon 02631/802-731, E-Mail stadtentwicklung@stadt-neuwied.de