Mehr in Bewegung sein, eine Fremdsprache lernen, sich gesünder ernähren, eine fachliche Weiterbildung absolvieren oder ein neues Hobby entdecken – diesen und vielen weiteren Neujahrsvorsätzen hilft die vhs Neuwied mit ihrem neuen Kursprogramm gerne auf die Sprünge. Das Volkshochschulteam um Jutta Günther präsentiert auch im neuen Jahr einen Katalog, der die hohe Nachfrage nach Bildungsangeboten bedient und dabei mit Qualität überzeugt. Bürgermeister Peter Jung betont: „Mit der Volkshochschule „Die Brücke“ positioniert sich Neuwied als moderner Weiterbildungs- und Dienstleistungsstandort und bietet allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und den Menschen aus der Umgebung über 500 Fortbildungsveranstaltungen im Jahr – vor Ort und digital.“

Gesund und kreativ ins neue Jahr

Der Fachbereich „Gesundheit“ zielt darauf ab, das körperliche und psychische Wohlbefinden der Kursteilnehmer zu steigern. Neben den klassischen Kursen für Rückenkräftigung, Beweglichkeit und Entspannung umfasst das Programm auch spezielle Angebote zur Stressbewältigung für mehr Balance im Leben, Meditation zur Harmonisierung der Chakren und zur Burnout-Prävention im Alltag. Gesundheitsfördernde Kochkurse runden das Programm ab. Teilnehmende lernen im Kurs „Fit, statt Fett“ den Umgang mit den richtigen Fetten und Ölen, in den vhs-Brotbackkursen die Vorteile von naturbelassenen und hochwertigen Bio-Produkten und im Kurs „Käse veganese“ die Zubereitung von milchfreien Alternativen zur Käseküche. „Italienisch-Vegetarisch“, ein Widerspruch in sich? Für die vhs Neuwied ein vielversprechendes Duo!

Mit Mal-, Töpfer-, Näh- und Häkelkursen will der Kreativbereich Freude in das Leben der Kursteilnehmer bringen. Wer es etwas ausgefallener mag, kann im Malkurs „Abstrakte Kunst“ in einen Farbenrausch verfallen und sich ohne Limitierung kreativ entfalten.

Fremdsprachen lernen? Sí, claro!

Sprachkurse vermitteln viel mehr als einfach nur die Sprache selbst. Sie schaffen ein interkulturelles Grundverständnis und fördern die Offenheit für andere Kulturen. Als Beitrag zur interkulturellen Verständigung in der Deichstadt bietet die vhs daher auch Kurse für selten unterrichtete Sprachen, wie Griechisch, Niederländisch, Schwedisch, Polnisch, Russisch, Japanisch und Chinesisch an.

Weiterbildung und Exkursionen

Im Fachbereich „Arbeit und Beruf“ stehen neben dem umfangreichen Erzieherinnenfortbildungsprogramm, das den Quereinstieg in das Berufsfeld „Kita“ ermöglicht und spannende pädagogische Weiterbildungsangebote macht, und den Kursen zum Erwerb und Ausbau der eigenen IT- und Medienkompetenz flankierende Angebote für Führungskräfte sowie zur Persönlichkeitsentwicklung zur Auswahl.

Auch 2025 bietet die Volkshochschule Neuwied wieder zahlreiche Exkursionen und Studienreisen an, die den persönlichen Horizont der Teilnehmenden erweitern können. Zu den zahlreichen Highlights gehören eine Wanderstudienreise auf Mallorca und eine Gartenparadiesreise am Niederrhein.

Spannende Online-Angebote und „Forum Aktive Ältere“

Neben den klassisch-analogen Kursen bietet die vhs im neuen Semester zu verschiedenen spannenden Themen eine umfangreiche Webinarreihe an. Wer noch nie an einem Onlinevortrag teilgenommen hat, kann die Unterstützung des „Digitalen Alltagshelfers“ in Anspruch nehmen, der – selbstverständlich in Präsenz vor Ort – eine Kurzeinführung mit allen notwendigen Informationen für die Teilnahme an Online-Seminaren gibt.

„Lebenserfahrenen“ und an vielfältigen Themen interessierten Neuwiederinnen und Neuwiedern, die gerne neue Leute kennen lernen und sich mit Gleichgesinnten austauschen wollen, legt die vhs Neuwied das „Forum Aktive Ältere“ ans Herz. Hier warten zahlreiche lehrreiche Vorträge und interessante Exkursionen.

Anmeldungen zu allen Angeboten der vhs Neuwied können online unter www.vhs-neuwied.de oder telefonisch unter 02631/802 5510 vorgenommen werden. Dort sind auch weiterführenden Informationen sowie eine Übersicht über alle Kursangebote für das neue vhs-Semester verfügbar. In gedruckter Form ist das Kursheft in der Volkshochschule Neuwied, Heddesdorfer Straße 33, erhältlich.

Bildunterschrift:

Das brandneue Programm der vhs Neuwied für das 1. Semester 2025 hat jede Menge spannender Kurse im Angebot. Da stöbern auch Bürgermeister Peter Jung, vhs-Leiterin Jutta Günther sowie die Programmbereichsleitungen Lyuba Kluge, Karin Frank und Hagen Peters (v.r.n.l.) direkt mal rein.

Foto: Felix Banaski