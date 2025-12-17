Musikgenuss mit dem Chor der Kolpingsfamilie St. Mauritius Kärlich – Erlös der Konzerte am 11., 17. und 18. Januar kommt sozialen Projekten zugute

Wer einmal ein Konzert mit pianoforte, dem Chor der Kolpingsfamilie St. Mauritius Kärlich, erlebt hat, wird die besondere Atmosphäre in bleibender Erinnerung behalten. Regelmäßig bis auf den letzten Platz gefüllte Kirchen und stehende Ovationen des Publikums gehören zu den kraftvollen und berührenden Konzerterlebnissen dazu.

Unterwegs zu neuen Ufern

Im Januar lädt der Chor zu drei Neujahrskonzerten ein. Das Leben ist eine Reise, nicht ein Ziel. Manchmal muss man loslassen, sich auf den Weg machen, um Neues zu entdecken und sich selbst zu finden. Mit „Unterwegs zu neuen Ufern“ möchte der Chor diese Gedanken musikalisch gestalten, inspirieren und Mut machen. 60 Sänger um Chorleiter Torsten Schambortski werden schnell den Funken der Begeisterung auf das Publikum überspringen lassen – mit rockigen Stücken, Gospels und Liedern, die die Seele berühren. Die Konzertbesucher dürfen sich u. a. auf folgende Lieder freuen: Horizont (Udo Lindenberg), Seite an Seite (Christina Stürmer), Er lebt in Dir (König der Löwen), Sei behütet, Ein Stern, Irish blessing, Lord reign in me, Evening rise.

Unterstützt wird der Chor von den Solistinnen Jennifer Becker und Simone Schroers, der Flötistin Lisa Weber und „menonly“. Eindrucksvolle Texte und persönliche Gedanken von Claudia Schambortski und Nicole Steffgen-Mannheim werden auf die wechselnden Passagen einstimmen. Vollendet wird das Konzerterlebnis mit allen Sinnen durch professionelle Tontechnik und Lichtinstallationen. Die organisatorische Leitung hat Christoph Litauer.

Die Neujahrskonzerte im Überblick:

Sonntag, 11. Januar – 17 Uhr

Samstag, 17. Januar – 18.30 Uhr

Sonntag, 18. Januar – 17 Uhr

Einlass in der St. Mauritius Kirche in Kärlich (Kirchstr. 6, 56218 Mülheim-Kärlich) ist jeweils 30 Minuten vor Konzertbeginn.

Musikgenuss und guter Zweck

Drei Konzerte, drei gute Zwecke: Wie gewohnt ist der Musikgenuss mit pianoforte bei freiem Eintritt erlebbar. Der Chor bittet um Spenden für Herzenswünsche e. V., die Welthungerhilfe und zwei Musikprojekte des Caritasverbandes Koblenz (Kita Mittelweiden und Haus St. Franziskus Weißenthurm). Im Anschluss an die Konzerte lädt die Kolpingsfamilie zur Begegnung bei einem Heißgetränk ein.

Plakat und Fotos 1 – 2 (Christian Reif)

Der Chor pianoforte wird bei den drei Neujahrskonzerten für besondere Musikerlebnisse in der Mauritius Kirche in Kärlich sorgen.

