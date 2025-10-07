Koblenz erhält ein neues Willkommensschild an der B9: Das Schild an der ehemaligen Eisenbahnbrücke über der Bundesstraße ist fertiggestellt und wird noch in diesem Jahr erneuert. Seit 1992 begrüßt es stadteinwärts die Gäste mit „Willkommen in Koblenz“ und verabschiedet sie stadtauswärts mit „Auf Wiedersehen in Koblenz“. Für viele Menschen ist das Schild ein vertrauter Anblick, da die B9 die wichtigste Zufahrtsstraße von Norden in die Stadt ist. In den vergangenen Jahren hatte das Schild jedoch sichtbar gelitten und war teilweise übermalt worden.

Mit dem neuen Entwurf wird das Design aktualisiert und in zeitgemäßer Form umgesetzt. Gefertigt wurde das Schild von Gelhardt Werbetechnik aus Koblenz. Den Metallbau übernahm Rödiger Metallbau aus Lahnstein, die technische Planung lag beim Ingenieurbüro Sahm aus Koblenz. Von Seiten der Stadt Koblenz waren das Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung, das Tiefbauamt sowie die Straßenverkehrsbehörde eingebunden.

Das Projekt wurde durch bürgerschaftliches Engagement angestoßen und unterstützt: Das Stadtratsmitglied Stephan Otto (CDU) und Manfred Gniffke sammelten Spenden für die Umsetzung. Eine besondere Rolle spielte der 13-jährige Koblenzer Schüler Jonathan Lipp, der sich bereits vor einigen Jahren mit einem Brief an Oberbürgermeister David Langner für die Erneuerung starkgemacht hatte. Die Koblenz-Touristik GmbH unterstützte die Produktion des neuen Schildes.

Das Schild wird im Zuge einer ohnehin geplanten Sperrung der B9 angebracht. Diese ist wegen Arbeiten an Hochspannungsmasten notwendig und soll noch in diesem Jahr stattfinden. Ein genauer Termin steht derzeit noch nicht fest. Eine separate Sperrung nur für den Austausch des Schildes wäre unverhältnismäßig aufwändig gewesen.

„Das ist wirklich ein tolles bürgerschaftliches Engagement, das uns das vertraute Schild in neuem Outfit wiederbringt. Dafür danke ich allen Beteiligten“, so Oberbürgermeister David Langner abschließend.

Foto (Désirée von Canal): Oberbürgermeister David Langner (Mitte) präsentiert gemeinsam mit den Unterstützern und Beteiligten das neue Willkommensschild für die B9: v.l.n.r. Manfred Gniffke, Stephan Otto (CDU), Manfred Gelhardt (Gelhardt Werbetechnik), Jan Moryson (Koblenz-Touristik), David Langner, Jonathan Lipp (13), Marc Gelhardt, Christian Balmes (Beide Gelhardt Werbetechnik).