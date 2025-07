Die GDKE Rheinland-Pfalz freut sich, die Veröffentlichung des neuen Pixi-Buches „Paula und Mika und das Abenteuer am Limes“ bekannt zu geben. Dieses liebevoll gestaltete Büchlein richtet sich an Kinder ab 5 Jahren und vermittelt auf spielerische Weise Wissen über den Limes, der als UNESCO-Weltkulturerbe auch durch Rheinland-Pfalz verläuft.

Der Limes, die ehemalige römische Grenzbefestigung, prägt die Geschichte und Landschaft unserer Region seit über 1.700 Jahren. Das Pixi-Buch nimmt die kleinen Leserinnen und Leser mit auf eine spannende Reise entlang dieses archäologischen Denkmals. Es erzählt von römischen Soldaten, dem Leben an der Grenze und den archäologischen Entdeckungen, die in Rheinland-Pfalz gemacht wurden. So wird Geschichte lebendig und greifbar – perfekt für neugierige Kinderhände und -köpfe.

Die kindgerechte Erzählweise und die farbenfrohen Illustrationen laden ein, den Limes nicht nur als historische Grenze, sondern als lebendiges Zeugnis römischer Kultur zu entdecken. Das Buch bietet zudem einen Basteltipp, der das Thema vertieft und zum kreativen Mitmachen anregt.

Rheinland-Pfalz ist stolz darauf, mit dem Limes ein bedeutendes Kulturerbe zu beherbergen, das durch zahlreiche Museen, Ausgrabungsstätten und Wanderwege erlebbar ist. Das Pixi-Buch „Paula und Mika und das Abenteuer am Limes“ ergänzt diese Angebote ideal und fördert frühzeitig das Interesse an Geschichte und Heimat.

Das Buch ist ab sofort in den Museums-Shops der Landesmuseen und auch im Online-Shop der GDKE unter gdke.rlp.de für 0,99 € erhältlich und eignet sich hervorragend als Geschenk oder als Begleiter für Familienausflüge zu den Limes-Stätten in Rheinland-Pfalz.