n der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses der Stadt Koblenz informierte Kulturdezernent Ingo Schneider über den aktuellen Stand der laufenden Vorbereitungen für den Umzug des Stadtarchivs aus der alten Burg in den Kulturbau (Forum Confluentes). Wie das zentrale Gebäudemanagement (ZGM) der Stadt mitteilt, sei der Umzugstermin zum ersten Quartal 2026 aufgrund ungeklärter Versicherungsfragen nicht zu halten. Ein genauer Umzugstermin stehe noch nicht fest, sei aber weiterhin für 2026 fest im Blick. Schneider informierte zudem darüber, dass im Rahmen der Vorbereitungen des Archivbestands für den Umzug Auffälligkeiten hinsichtlich des Verschmutzungsgrades einzelner Akten aufgetreten seien. Im nächsten Schritt sei nun eine Schadensermittlung erforderlich, um den Grad der Verschmutzungen und das weitere Vorgehen zu klären. Zudem werde geprüft, ob im Zuge der Schadensermittlung und des Umzuges Einschränkungen für den Publikumsbetrieb erforderlich seien.

Die Verwaltung informierte zudem über die bevorstehende Errichtung des Instrumentenlehrpfads der Musikschule Koblenz. Nach einer erneuten Prüfung des Standorts durch die Musikschule, den Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen sowie den Freundeskreis der Musikschule konnte mit dem Festungsplateau im Umfeld des Spielplatzes Bleidenberg ein finaler und bestens geeigneter Standort gefunden werden. Der Freundeskreis der Musikschule hat das Projekt initiiert und stellt auch die Finanzierung sicher. Der Lehrpfad mit seinen sieben Stationen bietet Eltern und Kindern zukünftig den Zugang zu Videoclips, die anschaulich die verschiedenen Instrumentenfamilien in Bild und Ton sowie das Angebot der Musikschule Koblenz präsentieren.

Weitere Punkte der Sitzung waren der Planungsstand der Vorbereitungen zweier Jubiläen im kommenden Jahr: der 250. Geburtstag von Joseph Görres und der 100. Geburtstag von Valerie Giscard d`Estaing, beides Söhne der Stadt Koblenz.

Vorbereitend für die Stadtratssitzung am 2. Oktober brachte der Kulturausschuss die Abstimmungen über eine Anpassung der Eintrittspreise für das Theater Koblenz ab der Spielzeit 2026/2027 sowie den Abschluss einer Schiedsvereinbarung zur Rückgabe von NS Raubkunst auf den Weg.