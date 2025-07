Fokus auf Leseförderung

Lahnstein. Die Stadtbücherei Lahnstein erweitert ihren Bestand um die Bibliothek der Dinge und schafft damit im Rahmen des Projekts Neue Multimediale Medien ein ergänzendes Ausleihangebot, das gezielt Kinder, Jugendliche und Familien anspricht. Die Idee dahinter basiert auf dem Prinzip der sogenannten Sharing Economy – dem nachhaltigen Teilen und gemeinschaftlichen Nutzen von Dingen. Eine Idee, die eigentlich schon seit jeher das Prinzip öffentlicher Bibliotheken ist – bisher bezogen auf Bücher, Hörbücher oder Filme. Nun wird dieser Gedanke konsequent weitergedacht.

Die Bibliothek der Dinge in Lahnstein richtet sich im ersten Schritt bewusst an Kinder, Jugendliche und Familien. Diesen soll es ermöglicht werden, neue Lern- und Spielmaterialien auszuprobieren, bevor eine Kaufentscheidung getroffen wird. So können Geräte und Medien zunächst auf ihren Nutzen und den Spaßfaktor innerhalb der Familie getestet werden. Das hilft, Fehlkäufe zu vermeiden und leistet einen Beitrag zur Nachhaltigkeit, der sich im Alltag unmittelbar auszahlt. Gleichzeitig ermöglicht die Ausleihe auch sozial benachteiligten Familien den Zugang zu vielseitigen modernen Bildungsmedien.

Die Auswahl der angebotenen Gegenstände konzentriert sich auf solche, die spielerisch die Lese-, Sprach- und Medienkompetenz fördern. Wichtig war außerdem, dass alle Dinge einfach zu bedienen sind, möglichst wenige Einzelteile enthalten und sich unkompliziert ausleihen sowie zurückgeben lassen.

Zum Start der Bibliothek der Dinge umfasst das Angebot unter anderem interaktive Stifte, sprechende Figuren, kabellose Kinderkopfhörer mit Audiochips, digitale Lernboxen, kreative Buchtheater, multimediale Globen sowie verschiedene Geräte zur spielerischen Sprachförderung.

„Mit der Bibliothek der Dinge gehen wir mit der Stadtbücherei Lahnstein einen modernen und familienfreundlichen Weg. So lässt sich klassische Bibliotheksarbeit mit zeitgemäßen Ideen verbinden: nachhaltig, inklusiv und ganz nah an den Bedürfnissen junger Leserinnen und Leser“, zeigt sich auch Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert begeistert von dem neuen Angebot.

Interessierte sind herzlich eingeladen, die Bibliothek der Dinge zu entdecken und sich selbst ein Bild von den Möglichkeiten zu machen. Die Stadtbücherei Lahnstein am Kaiserplatz 1 ist montags und freitags von 14:00 bis 18:00 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 10:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Wer bisher noch kein Mitglied ist, kann sich ganz einfach persönlich in der Bücherei anmelden. Weitere Infos finden sich unter www.lahnstein.de/stadtbuecherei.