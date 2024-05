Die Stadt Koblenz freut sich über die Eröffnung des Info-Points im Rahmen des aktuell laufenden Projektes zur klimawandelangepassten Umgestaltung im Rauental. Dank der Förderung aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, können in einem Teilabschnitt in der Moselweißer Straße sowie auf dem gegenüberliegenden, öffentlich zugänglichen Vorplatz der St.-Elisabeth-Kirche verschiedene Maßnahmen zur klimaangepassten Umgestaltung umgesetzt werden.

Im Zuge des projektbegleitenden Partizipationsprozesses der Universität Koblenz werden die Nutzenden vor Ort in die Planung einbezogen. Hierzu trägt auch der von der Universität initiierte Info-Point bei, der als Informations- und Kommunikationsdrehscheibe für alle Bürgerinnen und Bürger vor Ort dient.

Der Info-Point befindet sich in den Räumen der X-Ground Jugendkirche und zielt darauf ab, einen offenen Austausch zu fördern und Ideen zu sammeln. Die Themen Anpassung an den Klimawandel, Förderung von Biodiversität und bürgerschaftliches Engagement stehen dabei im Mittelpunkt.

Auch Veranstaltungen, Workshops und Vorträge, die das lokale Engagement und Bewusstsein für nachhaltige Entwicklungen stärken sollen, sind geplant.

Der Info-Point soll ein Ort des Austauschs und der Inspiration sein, an dem Bürgerinnen und Bürger sich treffen und neue Ideen für das Quartier entwickeln können – auch über das Projekt hinaus.

Am 5. und 19. Juni sowie am 24. Juli finden von 16:30 bis 18:30 Uhr offene Austauschabende statt, die allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich über aktuelle Aspekte des Projekts zu informieren und eigene Vorschläge einzubringen.

Eine besondere Informationsveranstaltung ist für Samstag, 22. Juni von 10:00 bis 13:00 Uhr auf dem Vorplatz der St.-Elisabeth-Kirche geplant. Hier haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich über konkrete Schritte des Projektvorhabens zu informieren und sich mit den verschiedenen Projektmitarbeitenden der Stadtverwaltung (Klimaleitstelle, Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen, Denkmalpflege) und aus der Wissenschaft auszutauschen.

Am 03. Juli von 16:30 bis 18:30 Uhr führt der BUND einen thematischen Spaziergang durch, der auf nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsweise im Stadtteil aufmerksam macht.

Alle Bürgerinnen und Bürger vor Ort sind herzlich eingeladen, sich aktiv an der Gestaltung ihres Lebensraums zu beteiligen.

Der Info-Point wird für die Dauer der Umgestaltung vor Ort aktiv sein. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.