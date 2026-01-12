Mit einem selbstgebauten Kinderbuchtauschregal möchte das Spielhaus am Moselufer, eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadtverwaltung Koblenz, den Kindern, Bücher wieder näher ans Herz bringen. In der Kastorstraße 17, können fortan alle Kinder im Spielhaus am Moselufer, wochentags zwischen 14 und 18 Uhr, eigene Bücher zum Tauschen mitbringen, ein vorhandenes Buch mit nach Hause zum Lesen nehmen oder auch im Spielhaus ein Buch, in der neu geschaffenen Leseecke, lesen. Schaut gerne selbst vorbei, was es an Büchern gibt und bringt gerne ein bereits gelesenes Buch zum Tauschen mit.

Foto: Stadt Koblenz/Lara Schwickert: Die neu geschaffene Leseecke im Spielhaus am Moselufer lädt zum Verweilen ein.