Ein wichtiger Bestandteil einer guten Radverkehrsinfrastruktur in der Stadt ist die Bereitstellung ausreichender und qualitativ hochwertiger Fahrradabstellanlagen.

Die Wahl des Verkehrsmittels Fahrrad – insbesondere die Nutzung hochwertiger Fahrräder – hängt unter anderem stark von der Verfügbarkeit sicherer Abstellmöglichkeiten an zentralen Stellen im Stadtgebiet ab. Die Stadtverwaltung arbeitet daher kontinuierlich an der Verbesserung des Angebots und ermittelt regelmäßig den Bedarf, wie kürzlich – zusammen mit Vertretern der BI „Unsere Altstadt“ – in der Koblenzer Altstadt.

In der Rathauspassage im Engelsgässchen wurden die sogenannten „Felgenklemmer“ durch acht neue Fahrradbügel ersetzt. Außerdem wurden insgesamt 16 zusätzliche Fahrradabstellmöglichkeiten in der Altstadt geschaffen:

3 Fahrradbügel an der Liebfrauenkirche / St. Michael

2 Fahrradbügel in der Gemüsegasse

3 Fahrradbügel in der Weißer Gasse zwischen Weißer Höfe und Clemens-Brentano-Schule

An jedem Bügel können zwei Fahrräder angeschlossen werden.

Weitere Informationen zum Radverkehr in Koblenz sind auf koblenz.de/radverkehr zu finden.

Auf dem Foto (Stadt Koblenz / Ralph Emmerich) sind die drei kürzlich in der Weißer Gasse installierten Fahrradbügel zu sehen. Sie befinden sich zwischen dem Wohnquartier „Weißer Höfe” und dem derzeit eingerüsteten Eingangsportal der Clemens-Brentano-Realschule Plus.