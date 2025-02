Neue Aufgabe für die langjährige StadtGalerie-Leiterin Benita Roos in der Verwaltung

Das Ehrenamt ist eine unverzichtbare Säule unserer Gesellschaft. Ohne freiwilliges Engagement würde vieles nicht funktionieren. Umso mehr freut sich Oberbürgermeister Jan Einig, dass sich in der Stadtverwaltung Neuwied nun wieder eine Kollegin federführend um die Belange der Ehrenamtlichen kümmern wird: Benita Roos hat ab dem 1. Dezember die Aufgabe als neue Ehrenamtsbeauftragte übernommen und sitzt direkt im Amt „Büro des Oberbürgermeisters“ (BOB).

„Benita Roos ist in unserer Verwaltung bekannt und geschätzt. Sie bringt eine enorme Erfahrung mit, hat in unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet und sich stets mit großem Engagement eingebracht. Dass wir sie für diese Aufgabe gewinnen konnten, freut mich sehr“, betont Oberbürgermeister Jan Einig.

Roos selbst, die bereits seit 1982 in der Stadtverwaltung tätig ist, nimmt ihre neue Aufgabe mit viel Begeisterung an. „Ich wollte einfach nochmal eine neue, spannende Herausforderung“, sagt sie. Menschen standen dabei schon immer im Mittelpunkt ihrer Arbeit – sei es in der Volkshochschule, der Führerscheinstelle oder im Stadtmarketing. Besonders bekannt wurde sie als langjährige und erfolgreiche Leiterin der „Stadtgalerie in der ehemaligen Mennonitenkirche“.

Vermittlerin, Netzwerkerin, Ansprechpartnerin

Als neue Ehrenamtsbeauftragte wird Roos die zentrale Anlaufstelle für alle Ehrenamtlichen in Neuwied sein. Sie vermittelt Interessierte an die passenden Fachstellen innerhalb und außerhalb der Verwaltung, recherchiert Fördermöglichkeiten und unterstützt die Ehrenamtlichen mit Tipps und Hilfestellungen. „Ehrenamtliches Engagement soll nicht ins Leere laufen. Ich möchte helfen, gute Lösungen zu finden“, macht sie deutlich.

Ein weiteres Ziel ist es, Netzwerke aufzubauen und den Austausch unter den Ehrenamtlichen zu fördern. „Wertschätzung ist das A und O“, betont Roos. „Ehrenamtliche setzen sich unentgeltlich für andere ein. Sie machen das, weil sie gute Menschen sind – und das muss anerkannt werden.“

Darüber hinaus ist Roos für den neuen Bürgerbus der Stadt Neuwied zuständig, der ausschließlich von Ehrenamtlichen betrieben wird. Sie kümmert sich um das Team und beantwortet Fragen von Bürgern. „Der Start war ein voller Erfolg, und ich freue mich, dieses tolle Projekt weiter begleiten zu dürfen“, sagt sie.

„Das Ehrenamt ist uns wichtig. Mit der richtigen Person an dieser Stelle setzen wir ein klares Zeichen der Unterstützung und Wertschätzung“, betont Oberbürgermeister Einig abschließend.

………………………

Nachfolge in der Stadtgalerie geregelt

Auch für Benita Roos‘ bisherige Position als Leiterin der Stadtgalerie ist eine Nachfolgerin gefunden. Sie wird zum 1. April ihren Dienst antreten und dann noch gesondert vorgestellt. In der Übergangszeit bleibt die Galerie keineswegs ungenutzt: Nach der sehr erfolgreichen „Drei ???“-Ausstellung, die Roos noch konzipiert und zu Ende geführt hat, folgt vom 14. März bis 4. Mai die Ausstellung „Schöne Aussichten. Ein neuer Blick auf die Sammlung Berninger“-

Bildunterschrift: Oberbürgermeister Jan Einig freut sich, mit Benita Roos eine Kollegin gefunden zu haben, die mit Kompetenz, Herzblut und organisatorischem Geschick das Ehrenamt in der Stadt stärken wird. Foto: Stadt Neuwied / Ulf Steffenfauseweh