Neu! Berufsbegleitender Masterstudiengang für die Führungskräfte von morgen

Neben Ausbildung und Beruf studieren, in der Region bleiben und auf das lieb gewonnene Einkommen nicht verzichten – das ist mit der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Koblenz möglich.

Erstmals kann ab Herbst 2018 auch der Abschluss zum Master of Arts neben den bewährten Studienzielen Betriebswirt (VWA), Informatik-Betriebswirt (VWA) sowie Bachelor erworben werden. Möglich macht dies ein Studienprogramm der Hochschule Kaiserslautern in Kooperation mit der VWA Rhein-Neckar. Ausgerichtet ist das Studium auf Berufstätige mit einem ersten Hochschulabschluss mit einem überwiegend wirtschaftswissenschaftlichen Bezug. Es steht auch Bachelorabsolventen von anderen Hochschulen offen.

Effektives Lernen in kleinen Gruppen, sehr gute Lernmaterialien und renommierte Professoren sind die Vorteile dieses Studiengangs. Interessante Vertiefungsfächer in e-business Management, Internationale Finanzmärkte, Start up and Going Public sowie Unternehmenssanierung stehen auf dem Programm.

Das Studium findet freitags und samstags auf dem Campus der Universität Koblenz-Landau statt und dauert vier Semester plus Masterarbeit. Es ermöglicht sehr gute persönliche Entwicklungschancen und eröffnet den Zugang zur Laufbahn in den höheren Dienst.

Infos unter www.vwa-koblenz.de, info@vwa-koblenz.de oder telefonisch unter 02 61 / 1 33 76-0.

Besuchen Sie unsere Info-Veranstaltungen zum Studienstart Herbst 2018:

Master of Arts

Fr., 19.01.2018,16.00 Uhr

Bachelor

Di., 30.01.2018, 17.30 Uhr

Betriebswirt/in (VWA) neben Ausbildung und Beruf: Fr., 23.02.2018, 14.30 Uhr

Informatik-Betriebswirt/in (VWA) neben Ausbildung und Beruf: Fr., 23.02.2018, 16.30 Uhr

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 16.01.2018