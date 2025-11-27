Am 3. Dezember 2025, dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen, ist das Netzwerk Teilhabe für den Landkreis Mayen-Koblenz und die Stadt Koblenz mit einem Informationsstand im „Karitativen Häuschen“ auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt vertreten. Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, sich zwischen 10:00 und 20:00 Uhr auf dem Jesuitenplatz nahe der City-Kirche über die Arbeit des Netzwerks und seine vielfältigen Aktivitäten zu informieren.

Das im Sommer 2025 gegründete Netzwerk Teilhabe ist ein Zusammenschluss von Menschen mit Behinderungen in der Netzwerkregion und jener Menschen, die sich mit ihnen verbunden fühlen. Es setzt sich dafür ein, die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen zu fördern, den Dialog stärken und den Zugang zu Informationen erleichtern.

In diesem Sinne verfolgt der Aktionstag ein klares Ziel: Mehr Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderungen und ihre Anliegen. Das Netzwerk Teilhabe möchte mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen und zeigen, wie wichtig gleiche Chancen, Barrierefreiheit und Teilhabe in allen Lebensbereichen sind. Zudem informiert das Netzwerk darüber, wie Teilhabe in der Region bereits gefördert wird – und welche Schritte noch notwendig sind.

Gemeinsam mit seinen Mitgliedern vor Ort möchte das Netzwerk Teilhabe ein deutliches Signal setzen: Inklusion geht alle an und beginnt vor Ort – im Austausch, im Miteinander und durch das Bewusstsein für Barrieren und Chancen im Alltag. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich aktiv einzubringen und Teil des Netzwerks zu werden.

Das Netzwerk Teilhabe freut sich auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher.