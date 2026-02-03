Umzüge in Ober- und Niederlahnstein
Lahnstein. Bald ist es wieder soweit und die Narren ziehen von Karnevalssamstag bis Veilchendienstag durch Lahnsteins Straßen:
Kinder- und Jugendumzug am Samstag, 14. Februar:
Marktplatz – Im Flürchen – Johann-Baptist-Ludwig-Straße – Bahnhofstraße – Brückenstraße – Adolfstraße – Frühmesserstraße – Hochstraße – Salhofplatz (Auflösung)
Rosenmontagsumzug durch Oberlahnstein am Montag, 16. Februar:
Ketteringstraße – Vencer Straße – Europaplatz – Dr.-Weber-Straße – Adolfstraße –Südallee – Sebastianusstraße – Schulstraße – Adolfstraße – Westallee – Hochstraße – Salhofplatz (Auflösung)
Kappenfahrt durch Niederlahnstein am Dienstag, 17. Februar:
Didierstraße – Markstraße – Im Nauling – Johannesstraße – Brückenstraße – Bahnhofstraße – Rheinstraße – J.-B.-Ludwig-Straße – Im Flürchen – Finale auf dem Marktplatz
Alle Umzüge beginnen um 14.00 Uhr. Aufgrund der Karnevalsumzüge kommt es an den drei Tagen zu diversen Straßensperrungen im Stadtgebiet.
Bildunterzeilen
Drei Umzüge führen an den närrischen Tagen durch Lahnstein. (Foto: Mira Bind / Stadtverwaltung Lahnstein)