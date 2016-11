Nanas & Co. – Fantasievolle Skulpturen

Kennen Sie die sinnlich runden, farbenfrohen Nana-Skulpturen der franz. Künstlerin Niki de Saint Phalle? In diesem Kurs an der vhs können Sie eine Nana oder eine andere, von Ihnen entworfene Figur, selbst gestalten. Unter fachlicher Anleitung wird Ihnen die Aufbautechnik vermittelt. Es sind keine Grundkenntnisse erforderlich.

Beginn: Do., 10.11.16 von 18:00 – 21:00 Uhr

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 04.11.2016