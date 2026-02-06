Er ist seit Jahren ein fester Bestandteil im närrischen Terminkalender in Koblenz: Der Tollitätenempfang des Koblenzer Oberbürgermeisters. Auch in diesem Jahr ließ es sich David Langner nicht nehmen, das amtierende Tollitätenpaar Prinz Oli, der närrische Zeitungsjung, und Confluentia Ricarda samt Gefolge im voll besetzten Atrium der Rhein-Mosel-Halle zu empfangen. Mit ihm Gepäck hatte der Stadtchef ein vielfältiges Programm, das vonseiten der Stadtverwaltung auf die Beine gestellt wurde.

Während nicht nur die Saalband Vinnie Cooper den Saal anheizte, sondern auch die Schängel Gugge mit ihrer mitreißenden, energiegeladenen, rhythmisch mitreißenden Blasmusik für Stimmung sorgten, durften sich auch verschiedene Formationen und Gruppen der Kapuzemänner, die dieses Jahr das Tollitätenpaar der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval stellen, im Saal beweisen. So konnten für den Gardebereich Solomariechen Mariella Kiefer, die Garde Twins Marie und Angelina Leschner und das Garde-Paar Lewent Boos und Ayleen Leisten ihr Können unter Beweis stellen. Ein Showtanz mit ganz viel Liebe, die sich auch im Motto „Jeck vor Liebe – himmlisch und verrückt“ widerspiegelte, boten unterdessen die Großen Funken.

Jessica Fuchs bereitete derweil ihr eigenes musikalisches und rednerisches Chili mit ihrem Karnevalsprogramm „CHiLi con KARNEval“ zu, während Zugmarschall Olav Kullak in einer augenzwinkernden Rede die Stadtspitze auf heiße närrische Tage und die Rathausstürmung, die dieses Jahr auf dem Plan stattfinden wird, einstimmte. Oberbürgermeister David Langner selbst ließ es sich nicht nehmen, in die Bütt zu steigen und blickte als Schängel vom Rathausbrunnen aus humoristisch auf das abgelaufene Jahr und hatte dabei so manche Spitzen in Richtung Politik und Lokalprominenz parat.

Der Koblenzer Stadtchef, der bei der Moderation von Andreas Egenolf unterstützt wurde, nutzte den Abend allerdings auch, um Danke zu sagen. „Ohne die Vereine und den Einsatz der zahlreichen Ehrenamtlichen wäre der Koblenzer Karneval nicht möglich. Dafür gebührt allen, die sich rund um die fünfte Jahreszeit engagieren, mein großer Dank“, erklärte Langner im Rahmen des Tollitätenempfangs. Besonders für ihren Einsatz im Koblenzer Karneval wurden Verena Müller-Dötsch und Ulrich Schröder ausgezeichnet, die hierfür neben dem Schängelorden auch eine Urkunde aus den Händen des Oberbürgermeisters erhielten.

Freuen durfte sich an diesem Abend auch das Koblenzer Tollitätenpaar, denn Prinz Oli und Confluentia Ricarda erspielten sich bei einem Quiz rund um den Karneval in der Rhein-Mosel-Stadt 1111 Euro. Dieses Geld soll zugunsten der Aktion „Versteckte Engel“ der Tafel Koblenz gespendet werden, die Geld für Kinder in Notlagen sammelt.

Bildunterzeile:

Das Koblenzer Tollitätenpaar, Prinz Oli, der närrische Zeitungsjung (3. von links), und Confluentia Ricarda (2. von links) konnten beim Empfang in der Rhein-Mosel-Halle einen Spendenscheck in Höhe von 1111 Euro für einen guten Zweck aus den Händen von Oberbürgermeister David Langner (2. von rechts) entgegennehmen. Foto: Stadt Koblenz/Timea Laux