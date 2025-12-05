Kinderprinzenempfang in der Neuwieder Stadtverwaltung

Etwas später im närrischen Kalender, aber mit umso mehr Vorfreude folgten die Kinderprinzessinnen und Kinderprinzen des Stadtgebietes mitsamt närrischem Gefolge und Eltern der Einladung der Neuwieder Stadtspitze ins Raiffeisenzimmer der Stadtverwaltung. Der Empfang der jungen Tollitäten gehört seit vielen Jahren zu den festen Terminen der Session und ist eine liebgewonnene Tradition. In lockerer Atmosphäre tauschten sich die Kinder mit Oberbürgermeister Jan Einig über ihre jeweiligen Aufgaben aus.

Die Kindertollitäten aus den Stadtteilen Heimbach-Weis und Oberbieber berichteten von ihren Ämtern für die laufende Karnevalssession und den zahlreichen anstehenden Auftritten. In Heimbach-Weis regieren die närrische Kinderschar Prinz Yannik I. (Yannik Wasser) und Prinzessin Aurelia I. (Aurelia Bleidt). Den Stadtteil Oberbieber vertreten während der Session stolz Prinz Robin II. (Robin Krämer) und Prinzessin Zoe I. (Zoe Fortmanns). Begleitet werden sie jeweils von ihrem großen Gefolge aus karnevalsbegeisterten Mädchen und Jungen. Oberbürgermeister Jan Einig bedankte sich für ihr Engagement und wünschte ihnen viel Freude bei den anstehenden Auftritten: „Schön zu sehen, mit wie viel Begeisterung ihr den Karneval lebt. Ich wünsche euch eine erlebnisreiche Session mit vielen unvergesslichen Momenten.“

Ein besonderer Höhepunkt des Besuchs wartete zum Abschluss: Vom Dach der Stadtverwaltung genossen die Kinder gemeinsam mit ihren Begleitungen den Blick über Neuwied. Da der Termin in diesem Jahr in die Dämmerung fiel, präsentierte sich die Stadt in festlicher Abendstimmung – ein stimmungsvoller Ausklang für den Empfang im Rathaus.