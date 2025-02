evm-Gruppe führt Arbeiten an Erdgasleitung durch

KOBLENZ. Ab Montag, 17. Februar, führt die Unternehmensgruppe Energieversorgung Mittelrhein (evm-Gruppe) Arbeiten an der Erdgasleitung in der Rübenacher Straße in Koblenz-Metternich durch. Konkret betroffen ist der Bereich unter der Brücke, die über die Nordtangente führt. Um die Baumaßnahme sicher durchführen zu können, muss die Nordtangente im Bereich der Brücke voll gesperrt werden. Die Sperrung erfolgt zwischen 17. und 25. Februar jeweils zwischen 19 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Die evm-Gruppe und ihre Dienstleister entschuldigen sich für die Unannehmlichkeiten und tun alles dafür, dass die Bauarbeiten schnellstmöglich und mit der erforderlichen Sorgfalt abgeschlossen werden. Mit der Maßnahme sichert sie eine weiterhin zuverlässige Versorgung mit Erdgas.