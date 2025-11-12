Die Sayner Hütte lädt auch im Jahr 2025 wieder zu ihren beliebten Taschenlampenführungen für Groß und Klein ein. An diesen besonderen Abenden erwacht das alte Industriedenkmal zum Leben: Wenn der rote Schein des Hochofens durch die Fenster flackert, Arbeiterstimmen und Maschinenklänge aus vergangenen Zeiten zu hören sind und im Schein eurer Taschenlampen der kunstvolle Eisenschmuck in der Kunstgussgalerie zu funkeln beginnt. Die nächsten Taschenlampenführungen finden am Samstag, 15. November und Freitag, 28. November 2025 jeweils um 18 Uhr statt. Mitzubringen ist nur eine eigene Taschenlampe. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 8 Euro, Besucher bis 16 Jahre haben freien Eintritt (Kinder ab sechs Jahre nur in Begleitung Erwachsener). Tickets gibt es unter: www.ticket-regional.de/stage_1006.php?timeID=997434 (15.11.2025) und www.ticket-regional.de/stage_1006.php?timeID=997517 (28.11.2025). Weitere Infos www.saynerhuette.org

Die Taschenlampenführung mit dem Nikolaus am 5. Dezember 2025 ist bereits ausverkauft.