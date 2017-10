Nachbar mit Axt bedroht – SEK-Einsatz im Kondertal

Koblenz (ots) – In der Nacht zum heutigen Dienstag (10. Oktober 2017) kam es im Koblenzer Kondertal zu einem Einsatz von Polizei, Ordnungsamt und SEK.

Was war geschehen? Kurz nach Mitternacht wurde zunächst dem Ordnungsamt der Stadt Koblenz eine Ruhestörung im Tal gemeldet, da ein Anwohner auf seinem Balkon stehen und laut schreien würde.

Nur wenige Minuten später ging bei der Polizei ein Notruf ein. Hier wurde von einem Nachbarn geschildert, dass der Schreihals nun mit einer Axt in der Hand in seinem Garten und Haus unterwegs sei und dem Anrufer mit dem Werkzeug drohe, da er sich durch diesen in seiner Ruhe gestört fühle.

Bei Eintreffen der Polizei hatte sich Mann mit der Axt mittlerweile wieder in sein Haus zurückgezogen.

Da den Mitarbeitern des Ordnungsamtes bekannt war, dass der aufgebrachte Mann mehrere Waffen besitzt und davon ausgegangen werden musste, das weiterhin eine Gefahr von ihm ausging, wurden die übrigen Bewohner in Sicherheit gebracht, das Haus umstellt, das Spezialeinsatzkommando der Polizei alarmiert und die L 208 gesperrt.

Gegen 3.30 Uhr drangen die Beamten in die Wohnung des Mannes ein. Sie konnten ihn schlafend antreffen und festnehmen. In einem Schrank neben seinem Bett lag zugriffsbereit die Axt. Auch wurde verschiedene Munition sichergestellt.

Der Senior wurde anschließend in eine Fachklinik eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen Verstoß gegen das Waffengesetz, dauern an.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 10.10.2017