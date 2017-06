Nach Schlägerei am Wochenende: Polizei Koblenz ermittelt zu den Hintergründen

Koblenz (ots) – Wie wir bereits mit Pressemitteilung von gestern, 19.03 Uhr, mitgeteilt haben, kam es am Samstag, 24.06.2017, gegen 20.55 Uhr, zu einer Schlägerei zweier Personen-gruppen in Koblenz-Asterstein. Dabei wurde ein 21-jähriger Mann schwer verletzt.Am Sonntag, 25.06.2017, war ein weiteres Aufeinandertreffen der oben genannten Personengruppen vor dem Koblenzer Schloss zu befürchten. Aus diesem Grund hat die Polizei Koblenz am frühen Sonntagnachmittag mit einem groß angelegten Kontrolleinsatz begonnen, der bis in die Abendstunden fortgesetzt wurden. Im Rahmen der erforderlichen Maßnahmen, an dem starke Polizeikräfte am Boden sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen, wurde auch eine Kontrollstelle auf der Pfaffendorfer Brücke eingerichtet. Bereits hier sollten Personen erkannt und zurückgewiesen werden, sofern sie einer der beiden Gruppen zugehörig sein könnten.

Durch starke Polizeikräfte wurden im Laufe des Nachmittags vor dem Koblenzer Schloss fast 50 Personen angetroffen, die sich nach Einschätzung der Polizei zu einer tätlichen Auseinandersetzung dort getroffen hatten. Sie wurden kontrolliert, die Polizei hat die Personalien festgestellt und vorsorglich ein befristetes Aufenthaltsverbot für den Innenstadtbereich erteilt. Die genauen Hintergründe für die Auseinandersetzungen sind nach wie vor nicht bekannt. Die Polizei Koblenz hat dazu heute eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus Kriminal- und Schutzpolizei eingerichtet. Diese ermittelt derzeit wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 26.06.2017