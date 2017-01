Nach Einbruch in der Von-Lassaulx-Straße gibt Zeugin Hinweis auf einen dunkelblauen Kombi

Koblenz (ots) – Im Koblenzer Stadtteil Güls kam es am Mittwoch, 11. Januar 2017, zwischen 16.00 und 19.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die äter hebelten während der Abwesenheit der Eigentümer die Terrassen-tür auf, gelangten ins Schlafzimmer und durchwühlten dort sämtliche Behältnisse nach Wertgegenständen. Die Diebe wurden fündig. Neben Schmuck nahmen sie auch einige Elektronikgeräte und ein Smartphone mit. Anschließend verschwanden sie unerkannt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch die Kriminalpolizei meldete sich eine aufmerksame Nachbarin und gab an, dass sie in der vergangenen Woche einen Pkw gesehen habe, der sowohl am Montag, 2. Januar 2017, als auch am Donnerstag, 5. Januar 2017, morgens gegen 06.20 Uhr, auffällig langsam durch die Von-Lassaulx-Straße fuhr. Bei dem Auto, in dem zwei Personen saßen, handelte es sich um einen dunkelblauen Kombi, älteres Modell, mit einem Kennzeichen, das mit B beginnt. Ob es sich um ein in- oder ausländisches Kennzeichen handelte, konnte die Zeugen nicht mehr angeben.

Die Kriminalpolizei Koblenz bittet Zeugen, die Hinweise zu dem gestrigen Einbruch und/oder dem beschriebenen Kombi geben können, sich unter der Telefonnummer 0261/103-0 oder per Mail an kdkoblenz@polizei.rlp.de zu melden.

veröffentlicht am: 12.01.2017