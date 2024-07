Die Gießhalle der Sayner Hütte wird an zwei Abenden zur Bühne der „Musiktage am Rhein“. Am Freitag, den 2. August widmen sich die Mainzer Virtuosi gemeinsam mit Teilnehmenden des Meisterkurses dem musikalischen Freundeskreis des spanischen Komponisten Pablo de Sarasate (1844-1908). Neben dessen Zigeunerweisen op. 20 und Navarra op. 33 sind Werke von Max Bruch, Edouard Lalo, Camile Saint-Saëns und Henryk Wieniawski sowie virtuose Solistinnen und Solisten zu hören. Konzertbeginn ist 19.30 Uhr.

Im zweiten Konzert am Donnerstag, den 8. August steht Joseph Haydn im Mittelpunkt: Der koreanische Cellist und Musikprofessor Sung Won Yang interpretiert dessen zwei Solokonzerte für sein Instrument. Beide Werke gehören zu den beliebtesten Cellostücken der Klassik. Außerdem ist die Violinistin Lucy Hall in Wolfgang Amadeus Mozarts E-Dur-Adagio K 261 zu hören. Neben den Mainzer Virtuosi musizieren Teilnehmende des Meisterkurses. Konzertbeginn ist 19.30 Uhr.