Die Musikschule der Stadt Koblenz freut sich über achtzehn Preisträger im diesjährigen Wettbewerb „Jugend musiziert“. Wie schon berichtet erreichten die jungen Musiker siebzehn erste und einen zweiten Preis.

Nun stellen sich die erfolgreichen Musiker in einem Preisträgerkonzert am Sonntag, 1. März, um 11 Uhr im Historischen Rathaussaal vor. Als Schirmherr der Veranstaltung konnte Oberbürgermeister David Langner gewonnen werden. Aus seinen Händen erhalten die Wettbewerbsteilnehmer eine Urkunde und Präsente, die von der Sparkassenstiftung gespendet werden.

Die Besucher erwartet mit einem hochkarätigen Programm ein besonderer Kunstgenuss. Im Anschluss an die Veranstaltung gibt es einen kleinen Empfang. Der Eintritt ist frei.