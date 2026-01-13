Auch in diesem Jahr beteiligen sich wieder Schüler der Musikschule der Stadt Koblenz am Wettbewerb „Jugend musiziert“. In Vorbereitung auf diese Herausforderung veranstaltet die Musikschule mit ihren Teilnehmern drei Konzerte im Konzertsaal der Musikschule, Hoevelstraße 6. Diese finden statt am Freitag, 16. Januar, um 18 Uhr, am Samstag, 17. Januar, um 16 Uhr und am Mittwoch, 28. Januar, um 18 Uhr.

Besucher sind bei freiem Eintritt herzlich eingeladen, die musikalischen Talente kennenzulernen.

In diesem Jahr ist der Wettbewerb ausgeschrieben für Klavier solo, Violine und Violoncello im Duo, Popgitarre und Bläserensemble.

„Jugend musiziert“ ist ein bundesweit ausgetragener Musikwettbewerb für Kinder und Jugendliche und dient zur Findung und Förderung von Hochbegabten. Die erste Stufe des öffentlichen Wettbewerbs auf Regionalebene findet am Samstag, 31. Januar, in der Landesmusikakademie Engers statt.