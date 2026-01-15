Die Musikschule der Stadt Koblenz führt in diesem Jahr erstmalig vom 23. bis 25. Januar eine Freizeit mit ihrer Begabtenklasse durch. Veranstaltungsort ist die Landesmusikakademie Engers. Hier erwartet die Teilnehmer neben intensivem Instrumentalunterricht, Theorie und Gehörbildung ein spannendes Zusatzprogramm, unter anderem mit Kursen zu Mental Coaching und Improvisation. Das Seminar wird unterstützt durch die finanzielle Förderung der Stiftung Zukunft der Sparkasse, der Gertrud Bienko Stiftung und den Freundeskreis der Musikschule.

In einem Abschlusskonzert am Sonntag, 25. Januar, um 16 Uhr, präsentiert sich die Begabtenklasse mit weiteren Teilnehmern des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ im Gartensaal von Schloss Engers mit einem vielseitigen Programm, darunter Werken für Violine, Klavier, Harfe und Flöte.

Der Eintritt ist frei.