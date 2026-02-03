Auch in diesem Jahr beteiligten sich wieder Schüler der Musikschule der Stadt Koblenz an dem bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerb Jugend musiziert. Zur Teilnahme aufgerufen waren junge Talente im Alter von 9 bis 18 Jahren in den Kategorien Klavier solo, Duo Streichinstrumente, Pop-Gitarre sowie Holzbläser und Blechbläser als Gruppe.

Die erste Runde im Regionalwettbewerb war für die 18 Teilnehmenden der Musikschule überaus erfolgreich. Mit 17 ersten Preisen und einem 2. Preis qualifizierten sich die jungen Musiker ausschließlich in den vorderen Rängen. Vier junge Musiker fahren Ende März zum Landeswettbewerb nach Mainz, wo die zweite Runde ausgetragen wird.

Die Musikschule der Stadt Koblenz freut sich über die guten Bewertungen ihrer Schülerinnen und Schüler. Schulleiter Dominik Grimm hebt die besonderen Leistungen der Schüler hervor, die sich der anspruchsvollen Vorbereitung auf den Wettbewerb gestellt haben und dankt den Lehrerinnen und Lehrern für die hohe Unterrichtsqualität und ihren zusätzlichen Einsatz.

Die Preisträger im Einzelnen:

1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb: Lukas Hazzan (25 Punkte/Pop-Gitarre/ AG 3/Klasse Russell Poyner); Nathanael Bloch (24 Punkte/Blechbläserensemble/ AG 4/ Klasse Christoph Dissinger); Theresa Mader (24 Punkte/Blechbläserensemble/ AG 4/ Klasse Christoph Dissinger); Zidan Wang (23 Punkte/ Klavier solo/ AG 3/ Klasse Tomoko Ichimura-Dittmann)

1. Preis ohne Weiterleitung: Elias Michel (25 Punkte/ Violoncello-Duo/ keine Weiterleitung aufgrund der AG 1b/ Klasse Mizuki Ideue); Raphael Völkel (24 Punkte/ Violoncello-Duo/ keine Weiterleitung aufgrund der AG 1b/ Klasse Mizuki Ideue); Salome Oster (22 Punkte/ Querflötenensemble/ AG 5/ Klasse Evgenios Anastasiadis); Julia Humm (22 Punkte/ Querflötenensemble/ AG 5/ Klasse Evgenios Anastasiadis); Laura Carolin Bläsius (22 Punkte/ Querflötenensemble/ AG 5/ Klasse Evgenios Anastasiadis); Beatrice Orefice (22 Punkte/ Duo Violine-Violoncello/ AG 2/ Klasse Ruta Hazzan); Annamaria Orefice (22 Punkte/ Duo Violoncello-Violine/ AG 2/ Klasse Mizuki Ideue); Amin-Erdene Batbayar (22 Punkte/ Klavier solo/ AG 2/ Klasse Tomoko Ichimura-Dittmann); Ziwen Wang (21 Punkte/ Klavier solo/ AG 5/ Klasse Tomoko Ichimura-Dittmann); Lisa Jiadi Hart (22 Punkte/ Klavier solo/ AG 1a/ Klasse Maurizio Deiana); Benedikt Oster (21 Punkte/ Klavier solo/ AG 4/ Klasse Felix Wahl); Lukas Junlong Hart (21 Punkte/ Klavier solo/ AG 2/ Klasse Maurizio Deiana); Elias Daniel Felser (21 Punkte/ Klavier solo/ AG 3/ Klasse Felix Wahl)

2. Preis: An Nhi Julia Nguyen (20 Punkte/ Klavier solo/ AG 3/ Klasse Felix Wahl)

Am Sonntag, 1. März, um 11 Uhr, können alle Interessierten die Preisträger in einem Konzert im Rathaussaal erleben. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister David Langner.