Unter dem Motto „Keine Angst vor der Tuba“ steht das Konzert der Reihe „Musik im Paradiesgarten“ am Sonntag, 15. Juni, unter freiem Himmel neben der Basilika St. Kastor. Von 15 bis 16 Uhr kann das Publikum einem Duo in außergewöhnlicher Besetzung lauschen: Die Harfenistin Stephanie Zimmer, die regelmäßig für paradiesische Klänge bei der Veranstaltungsreihe der Koblenzer Gartenkultur sorgt, kommt diesmal in Begleitung des Tubisten Michael Engl.

Auf Einladung der Koblenzer Stadtgärtner spielen die beiden Profimusiker des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie spannende Kompositionen. Im Garten neben der Basilika St. Kastor werden sowohl klassische als auch jazzige Stücke erklingen.

Der Eintritt ist frei. Bei Regen findet das Konzert in der Basilika St. Kastor statt.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Harfenistin Stephanie Zimmer spielt regelmäßig bei der Konzertreihe „Musik im Paradiesgarten“. Diesmal kommt sie in Begleitung des Tubisten Michael Engl.